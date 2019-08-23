موعد مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره السوداني بطل جنوب السودان في اياب مباراة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020.



ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب و ستذاع عبر قناة أون سبورت.



وحقق الأهلي فوزا رائعا في مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد برج العرب أيضا برباعية نظيفة.



وسيقود فريق الاهلي اليوم محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق عقب إقالة مارتن لاسارتي.