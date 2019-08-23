بمكونات بسيطة.. إليك طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

يمكن تقديم طريقة عمل كفتة بعدة طرق مختلفة، لذا قدم لكن الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية، وذلك بطريقة بسيطة وغير مكلفة، بنفس المذاق التي تحصلين عليها عند شرائك له من المطاعم الجاهزة، وإليكم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالتفصيل..



وقت التحضير: ٤٠ دقيقة

وقت الطبخ: ١٥ دقيقة

الكمية: 4 أفراد



تعد طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من الأكلات السهلة و السريعة وتعتبر وجبة جديدة ومختلفة عن الطبخات التقليدية مثل دجاج مشوي، حيث يمكن ان يقدم بجانبها سلطات متنوعة مثل سلطة الذرة أو سلطة الفتوش، أو سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء.



طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية



مقادير كفتة الفراخ المشوية:



500 غ دجاج مفروم

2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

0.25 كوب كزبرة طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم

عود كراث مفروم

بيضة

ملح و فلفل

حبة باذنجان، مكعبات



طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية:



١- امزجي الفراخ المفرومة مع الثوم والكزبرة و الزعتر و الريحان و الكراث، قلبي بيدك جيدا.



٢- أضيفي الملح و الفلفل و امزجي جيدا.



٣- غلفيها جيدا و ادخليها المبرد لمدة 60 دقيقة.



٤- اغمسي الأعواد الخشبية في الماء لمدة 20 دقيقة.



٥- حمي الشواية.



٦- اخرجي المزيج من المبرد و خذي 2 ملعقة كبيرة منه و قومي بتشكيلها على هيئة كرة كبيرة، ادخليها في العود الخشبي و اضغطي عليها جيدا.



٧- ضعي في كل عود خشبي كرة من المزيج و تليها مكعب باذنجان ثم كرة أخرى و مكعب باذنجان ثم ضعي كرة ثالثة تليها آخر مكعب باذنجان.



٨- ادهني الشواية بالزيت، ضعي الأعواد الخشبية على الشواية لمدة 15 دقيقة، قلبها كل 3 دقائق حتى تستوي من جميع الاتجاهات بنفس القدر.



٩- ثم قدمي كفتة الفراخ المشوية في طبق التقديم بجانب السلطات.