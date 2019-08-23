تكثيف الحملات الصحية على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي ومطروح طوال موسم الصيف

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح إستمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت السياحية لمراجعة مع الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية حفاظا على صحة المواطنين.



وأضاف أن الهدف من اللجان للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين من السلع والالتزام بكافة المعايير والشروط الصحية وضبط الاسواق.



وأشار إلي قيام الادارة العامة للسياحة بالتعاون مع مكتب وزارة السياحة و مديرية الصحة والطب البيطري ومجلس مدينة العلمين بحملات للتفتيش على المطاعم والمنشاءات السياحية بالساحل الشمالى حتي انتهاء موسم الصيف.



وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية.