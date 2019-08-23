متلازمة تململ الساقين.. تصيب النساء بعد الولادة.. 10 نصائح لتجنبها

تصاب بعض النساء بعد الولادة بمتلازمة تململ الساقين، حيث تعاني السيدات خلال فترة الحمل وما بعدها من تنميل الساقين، وقد تشعر النساء أنها الوحيدة التي تشعر به، ولكن عليها ان تعلم ان هذا الشعور بالتنميل يصيب جميع السيدات خلال فترة الحمل الاخيرة، وبعد الولادة، وهي متلازمة تعرف باسم متلازمة تململ الساقين.



اعراض متلازمة تململ الساقين



وتعرف متلازمة تململ الساقين بانها ويصيب منطقة الساقين، و القدمين من الاسفل، حيث تشتر حينها المرأة بتنميل في الساقين، وألم شديد عند الراحة، ويتحسن هذا الالم وربما يختفي تماما عند الحركة.



اسباب الاصابة بمتلازمة تململ الساقين



ويرجع سبب الإصابة بمتلازمة تململ الساقين، بسبب حمل المرأة لفترة طويلة وزن الطفل الكبير في بطنها، مما جعل معدل المعادن والفيتامينات يقل في جسدها، بالاضافة الى زيادة هرموناتها بشكل مفاجئ خلال الحمل وبعد الولادة.



مضاعفات الاصابة بمتلازمة تململ الساقين



وينتج عن الإصابة بمتلازمة تململ الساقين الشعور بألم شديد في القدمين، ويمكن ان يزيد هذا الالم خلال النوم، وان يتسبب في حدوث الأرق بسبب الشعور بالتنميل خلال النوم، وتشعر أيضا المرأة أنها تعاني مش سخونة المفاصل، وعند الضغط عليها للوهلة الاولى تشعر بالم شديد، ثم يزول مع الحركة.



نصائح لتجنب الاصابة بمتلازمة تململ الساقين



ويمكن ان تتجنبي تململ الساقين بعد الولادة بعدة طرق مختلفة، لذا نقلنا لكي بعض النصائح البسيطة، والتي يمكن ان تجنبك الإصابة بمتلازمة تململ الساقين، وتشمل:



١- عمل كمادات باردة على القدمين.



٢ الالتزام بأخذ مكملات غذائية وكالسيوم، وفيتامين د بانتظام.



٣ عمل تحليل الانيميا باستمرار، للتأكد من نسبة الحديد في الجسم.



٤- تناول فيتامين سي بالمأكولات والمكملات الغذائية.



٥- لتجنب الألم خلال النوم، يمكن استخدام الوسائد في رفع الرجل قليلا الى اعلى من مستوى الجسم.



٦- تجنبي حمل الأوزان الثقيلة.



٧- تناول مكملات غذائية غنية بالفوليك اسيد.



٨- الابتعاد عن تناول الاطعمة السريعة والغير صحية (الفاست فود).



٩- ابتعدي عن المشروبات الغازية قد المستطاع.



١٠- الحصول على فيتامين ب المركب.