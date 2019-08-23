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فن

هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:01 ص
هبة مجدي
هبة مجدي
شيري نبيل
عبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها البالغة بالوقوف أمام يحيى الفخراني من خلال مسرحية " الملك لير " والتي تعرض وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وأكدت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أنها لم تكن المرة الأولى لمشاركتي للنجم الكبير يحيى الفخراني فأنا أعتبره والدي فكان يدعمني بشكل كبير في الكواليس ويعطي لي النصائح.

شارك الفخراني في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم الراحل فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

كان يحيي الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتاه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور
هبة مجدي: سعيدة بالوقوف أمام الفخراني.. صور

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