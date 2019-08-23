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كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع أمريكا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:31 ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو، اليوم الجمعة إن بيونجيانج مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة محذرا واشنطن من الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن هو قوله: "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلقي ظلال قاتمة على المحادثات بين البلدين، فهو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده".

من جانب آخر، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستلغي اتفاقا لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان وسط خلافات دبلوماسية وتجارية بين الدولتين المتحالفتين مع واشنطن.

وأعلن كيم يو جوين النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول "قررت إنهاء" الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية". وأضاف "سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية".

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