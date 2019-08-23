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فن

بحبك يا ستاموني .. يوم تلات لـ عمرو دياب على طريقة محمود عبد العزيز

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:12 ص
عمرو دياب يوم تلات
عمرو دياب يوم تلات
مصطفى كرم
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز فيديو ساخر من فيلم الكيف لوالده الفنان محمود عبد العزيز مركب على اغنية الفنان عمرو دياب يوم تلات.

وظهر فيديو الفنان محمود عبد العزيز قول" ياستموني هوده الكلام " من فيلم الكيف مركب بطريقة ساخرة علي كلمات اغنية عمرو دياب الجديدة .

ولقى الفيديو ردود واسعة من متابعي كريم محمود عبد العزيز عبر انستجرام وجاءت بين "الفيديو جاحد ياجدع " و "اية الصحك ده" و "مش قادر من كتر الضحك ".

وطرحت أغنية "يوم التلات"، بعد أيام من طرح عمرو دياب أغنيته "بحبه" قبل عدة أيام، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى.

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