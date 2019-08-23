إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال فلسطيني، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة.



وذكرت الوزارة في بيان، أن طواقم الإسعاف "انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة".



وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي، في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.



ومساء الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيًا أصيب برصاص جنوده قرب السياج الحدودي لقطاع غزة.



وادعى الجيش، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن "فلسطينيًا مسلحا اقترب من السياج المحيط بقطاع غزة، وألقى قنابل يدوية باتجاه الجنود، فاستهدفوه بالرصاص وأصابوه“، دون تفاصيل عن طبيعة المصاب وحالته الصحية.