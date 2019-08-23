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أمريكا.. إغلاق جسر جورج واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:26 ص
جسر جورج واشنطن
جسر جورج واشنطن
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل بأن الشرطة الأمريكية أغلقت جسر جورج واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن الجسر الذي يربط بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي يشهد ازدحامًا مروريًا شديدًا بعدما تلقت الشرطة بلاغًا بوجود جسم مشبوه على الجسر.

وأعلنت الشرطة أنها لا تزال تفحص الجسم المشبوه حتى الآن، مطالبة المواطنين المحيطين بالمنطقة بتوخي الحيطة والحذر.

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