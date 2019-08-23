كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني

تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة فريق الأهلي أمام اطلع بره السوداني ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب استاد برج العرب و ستذاع عبر قناة أون سبورت.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحى رامى ربيعة محمود متولى محمود وحيد وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وأجايي وصلاح محسن.



ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، امس، في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان



وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.



ووافقت الجهات الامنية على حضور 10 ألاف مشجع لمساندة الفريق خلال مباراة الاياب.