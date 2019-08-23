أمير طعيمة يهاجم ريهام سعيد بشأن تصريحاتها عن السمنة .. الحماقة لها حدود

#ريهام_سعيد:

حتي الحماقة لازم يبقي ليها حدود و خطوط حمراء — Amir Teima (@AmirTeima) August 22, 2019

هاجم الشاعر والمؤلف أمير طعيمة الإعلامية ريهام سعيد بشأن تصريحاتها عن أصحاب السمنة خلال تقديمها حلقتها مساء أمس علي قناة الحياة .وغرد أمير طعيمة مهاجما ريهام سعيد عبر تويتر قائلا "‏‎#ريهام_سعيد: حتى الحماقة لازم يبقى ليها حدود و خطوط حمراء" .ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر.وكانت الأعلامية ريهام سعيد قد هاجمت في برنامجها المقدم علي قناة الحياة أصحاب السمنة قائلة "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».. بتلك الكلمات طلت الإعلامية ريهام سعيد على جمهورها، لكن لم يقتصر صداها على متابهي برنامجها، فقد اعتبرها الكثيرون أنها بمثابة إهانة وسخرية من أصحاب السمنة والوزن الزائد حتى وصل الحال إلى وصفها لهم بانهم عبء على الدولة.