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تعليم

2 سبتمبر .. انطلاق معرض الابتكار بكلية الهندسة جامعة حلوان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تنظم كلية الهندسة بجامعة حلوان معرض الابتكار الأول تحت شعار " تعلم، ابدع، ابتكر".

وأوضح الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان أن المعرض يضم جميع مشاريع التخرج و الابتكارات الطلابية، ويهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل، ونقل الخبرات بين الطلاب بما ينمى روح الانتماء للشباب المصري ويحقق الترابط بين الطلاب والجامعة من خلال الاهتمام بابتكاراتهم، وإتاحة الفرصة الحقيقية لأبنائنا المخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى تلك الابتكارات.

وتبدأ فعاليات معرض الابتكار فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر 2019 بمقر الصالة الرياضية بكلية هندسة حلوان .

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تعلم ابدع ابتكر.. انطلاق معرض الابتكار بكلية الهندسة جامعة حلوان 2 سبتمبر

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