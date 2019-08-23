اخبار الرياضة .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار

نشر "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة 23 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
1- مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن البرتغالي باولو دوراتى على أعتاب تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي.
2- مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين
كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقيه من 40 إلى 50 سيرة ذاتية للمدربين فور إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي.
3- تشكيل الأهلي المتوقع لـ مواجهة أطلع بره بدورى أبطال أفريقيا
استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها في السابعة من مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
4- نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو
كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد تطبيق تقنية الفار فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز .
6- النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله
عقد مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت بعد إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة منتصر النبراوي التقي هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وذلك لتوقيع ملاحق اتفاقية رعاية منتخبات كرة اليد في مصر التي شرفت مصر في بطولات العالم المختلفة سواء للكبار ثامن العالم أو الشباب ثالث العالم أو تحت ١٩ سنة الحاصلين على الميدالية الذهبية وأول بطولة عالم الذين شرفهم رئيس الجمهورية بالمقابلة بعد حصولهم على البطولة.
8- تعرف على نتائج ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي
9-مش مفيد.. محمد فاروق يكشف عن رأيه في كهربا عقب إمكانية انضمامه للمارد الأحمر
كشف محمد فاروق نجم الأهلي السابق عن رأيه في إمكانية انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الفيس البرتغالي للأهلي خلال الفترة المقبلة.
10- موعد مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني والقنوات الناقلة
11- بوجه ضاحك .. محمد صلاح يكشف آخر استعداداته لـ مواجهة أرسنال الإنجليزي
12- طالبته بالرحيل.. مدرب أرسنال يكشف عن نصيحته لـ النني
1- مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن البرتغالي باولو دوراتى على أعتاب تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي.
2- مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين
كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقيه من 40 إلى 50 سيرة ذاتية للمدربين فور إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي.
3- تشكيل الأهلي المتوقع لـ مواجهة أطلع بره بدورى أبطال أفريقيا
استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها في السابعة من مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
4- نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو
قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، إن الجيل الذي عاصره خلال فترة ممارسته لكرة القدم، هو الجيل الأخير الذي يتعامل بالأقدمية مع اللاعبين الكبار.
5- اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز
5- اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز
كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد تطبيق تقنية الفار فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز .
6- النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله
كشف نادي النصر السعودي عن حجم الإصابة التي تعرض لها المغربي عبدالرزاق حمدالله، أثناء مباراة فريقه بالدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى.
7- برزنتيشن سبورت ترعى منتخبات مصر لكرة اليد
7- برزنتيشن سبورت ترعى منتخبات مصر لكرة اليد
عقد مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت بعد إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة منتصر النبراوي التقي هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وذلك لتوقيع ملاحق اتفاقية رعاية منتخبات كرة اليد في مصر التي شرفت مصر في بطولات العالم المختلفة سواء للكبار ثامن العالم أو الشباب ثالث العالم أو تحت ١٩ سنة الحاصلين على الميدالية الذهبية وأول بطولة عالم الذين شرفهم رئيس الجمهورية بالمقابلة بعد حصولهم على البطولة.
8- تعرف على نتائج ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي
9-مش مفيد.. محمد فاروق يكشف عن رأيه في كهربا عقب إمكانية انضمامه للمارد الأحمر
كشف محمد فاروق نجم الأهلي السابق عن رأيه في إمكانية انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الفيس البرتغالي للأهلي خلال الفترة المقبلة.
10- موعد مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني والقنوات الناقلة
11- بوجه ضاحك .. محمد صلاح يكشف آخر استعداداته لـ مواجهة أرسنال الإنجليزي
12- طالبته بالرحيل.. مدرب أرسنال يكشف عن نصيحته لـ النني