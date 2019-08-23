اخبار الرياضة .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار

1- مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي



2- مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين



كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقيه من 40 إلى 50 سيرة ذاتية للمدربين فور إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي.



3- تشكيل الأهلي المتوقع لـ مواجهة أطلع بره بدورى أبطال أفريقيا كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقيه من 40 إلى 50 سيرة ذاتية للمدربين فور إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي.



استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها في السابعة من مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



4- نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو



استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها في السابعة من مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





5- اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، إن الجيل الذي عاصره خلال فترة ممارسته لكرة القدم، هو الجيل الأخير الذي يتعامل بالأقدمية مع اللاعبين الكبار.



كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد تطبيق تقنية الفار فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز .



6- النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله



كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد تطبيق تقنية الفار فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز .





7- برزنتيشن سبورت ترعى منتخبات مصر لكرة اليد كشف نادي النصر السعودي عن حجم الإصابة التي تعرض لها المغربي عبدالرزاق حمدالله، أثناء مباراة فريقه بالدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى.

نشر "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة 23 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:كشفت مصادر خاصة أن البرتغالي باولو دوراتى على أعتاب تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي.