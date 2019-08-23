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بين الناس

أهالي المعادي يشكون من انتشار الجراجات غير المرخصة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:00 ص
المعادي يشكون من
المعادي يشكون من انتشار الجراجات الغير مرخصة
احمد قطب
أرسل محمد ممدوح شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بشارع دار المناسبات  أمام مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وخلف المحكمة الدستورية من احتلال البلطجية والمسجلين خطر للشارع وعمل جراجات خاصة بأجر بدون الرجوع إلى الحي.

وقال ممدوح في شكواه نحن القاطنين خلف المحكمة الدستورية بالمعادي نعاني من انتشار الجراجات غير المرخصة مما يتسبب في أعباء زيادة لركن سيارات السكان لعدم تواجد أماكن بعد احتلال البلطجية الشوارع وعمل جراجات عشوائية بدون الرجوع الي الحي وموافقة، وتم عمل العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.

وطالب محمد ممدوح المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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