أهالي المعادي يشكون من انتشار الجراجات غير المرخصة

أرسل محمد ممدوح شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بشارع دار المناسبات أمام مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وخلف المحكمة الدستورية من احتلال البلطجية والمسجلين خطر للشارع وعمل جراجات خاصة بأجر بدون الرجوع إلى الحي.



وقال ممدوح في شكواه نحن القاطنين خلف المحكمة الدستورية بالمعادي نعاني من انتشار الجراجات غير المرخصة مما يتسبب في أعباء زيادة لركن سيارات السكان لعدم تواجد أماكن بعد احتلال البلطجية الشوارع وعمل جراجات عشوائية بدون الرجوع الي الحي وموافقة، وتم عمل العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.



وطالب محمد ممدوح المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .



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