موجز الفن: حكيم يشعل الساحل الشمالي بحفل عالمي .. حفل لتامر حسني في العلمين .. وشيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
حكيم .. يشعل الساحل الشمالي بحفل عالمي.. صور
بأورع أغانيه .. علي الحجار يحيي حفلات مهرجان القلعة الصيفي... صور
روتانا تطرح أغنية السلطان لـ محمد رمضان
تامر حسني يحيي حفلا بالعلمين الجديدة
علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود
أمينة تطرح الحيل مهدود.. فيديو
حكيم .. يشعل الساحل الشمالي بحفل عالمي.. صور
بأورع أغانيه .. علي الحجار يحيي حفلات مهرجان القلعة الصيفي... صور
روتانا تطرح أغنية السلطان لـ محمد رمضان
تامر حسني يحيي حفلا بالعلمين الجديدة
علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود
أمينة تطرح الحيل مهدود.. فيديو