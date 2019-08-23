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الكويت تنهي إقامة 56 ألف وافد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:31 ص
علم الكويت
علم الكويت
أحمد قاسم
أعلنت الهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة، أمس الخميس، إلغاء 56 ألف إذن عمل غير ساري لوافدين مسجلين من خلالها.

وقالت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية: "الهيئة باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية".

وأضافت الهيئة أنها "اتخذت هذه الإجراءات استنادًا للمادة (35) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم 552/2018، والتي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليًا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد".

وأوضحت أن ذلك ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشئون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

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