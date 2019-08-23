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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: إيمان العاصي تشعل الإنستجرام بالهوت شورت .. وهجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:01 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
صدى البلد

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بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام