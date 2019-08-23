موجز السوشيال ميديا: إيمان العاصي تشعل الإنستجرام بالهوت شورت .. وهجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة الخاصة بالسوشيال ميديا، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري
بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام
مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار
هجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة
عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. ولقاء الخميسي توجه لها رسالة
بإطلالة صفراء جريئة .. منة فضالي توجه رسالة لمتابعيها
بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها
كارمن سليمان تكشف عن أصعب فترة في حياتها
برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري
بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام
مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار
هجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة
عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. ولقاء الخميسي توجه لها رسالة
بإطلالة صفراء جريئة .. منة فضالي توجه رسالة لمتابعيها
بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها
كارمن سليمان تكشف عن أصعب فترة في حياتها