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مسئول أمريكي: واشنطن ستفرض بقوة عقوبات على كل من يساعد ناقلة النفط الإيرانية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات "جبل طارق".

وقال المسؤول - الذي طلب عدم ذكر اسمه - وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بقوة عقوبات على الجهات التي تساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.محذرا الدول من السماح لناقة النفط بالرسو في موانئها.

وأطلقت سلطات "جبل طارق" سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي..وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل، أمرت محكمة فيدرالية أمريكية باحتجازها لأسباب مختلفة لكن سلطات "جبل طارق" رفضت تنفيذ طلب أمريكي استند لهذا الأمر.

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