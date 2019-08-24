شاهد.. الاختبار الأول للسيارة كيا اوبتيما 2021 بـ وادي الموت.. صور

ظهر الموديل الجديد للسيارة كيا اوبتيما 2021 للمرة الأولى أثناء اختبارها الأول في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأضافت الشركة أن هناك تحسينات خفيفة لترقية التصميم العام وإتقانه، مع استلهام بعض ملامح التصميم من كيا ستينجر بخط سقف مائل أنيق وأبعاد أعرض و تمويهات كثيفة على السيارة ما عدا السقف .





كما ستحظى اوبتيما 2021 بداخلها على عدد واسع من التقنيات الحديثة التي تم تقديمها في سوناتا 2020 مع مساحة داخلية أوسع كذلك .



