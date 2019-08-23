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كوريا الجنوبية تنظر في توجيه دعوة إلى الشمال للمشاركة في حوار سول للدفاع لعام 2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:00 ص
كوريا الجنوبية والشمالية
كوريا الجنوبية والشمالية
أ ش أ
تنظر كوريا الجنوبية في توجيه دعوة إلى جارتها الشمالية للمشاركة في "حوار سول للدفاع لعام 2019" المقرر إجراؤه في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل في سول، وفقا لما أوضحه مصدر حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن "حوار سول للدفاع" يُجرى في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر في العاصمة سول بمشاركة نواب وزراء الدفاع من 56 دولة وخبراء أمنيين من 5 منظمات دولية.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة كوريا الشمالية في الحدث في تحسين العلاقات بين الكوريتين، وذلك في حال قررت بيونج يانج إرسال كبار مسؤوليها لسول.

وكانت كوريا الجنوبية قد دعت الشمال إلى المشاركة في حوار سول للدفاع في عام 2015، إلا أن الشمال لم يقبل الدعوة.
ومن المقرر أن يتطرق حوار سول للدفاع في دورته الثامنة، إلى بحث عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدولي والسلام في شمال شرق آسيا.ووضعت كوريا الجنوبية "الحد من التسلح من أجل إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية" ضمن أجندة الحدث لهذا العام، تلبيةً لدعوة من الأمم المتحدة.

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