لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها هيك منغني، بإطلالة كلاسيك أنيقة، مرتدية فستان ملفت جمع بين اللون الأسود والفضى.



واتسم فستان الفنانة اللبنانية مايا دياب بأنه ذا أكمام طويلة، وذات قصة غير تقليدية من الأمام، وحمل الفستان توقيع علامة BALMAIN، وقد بلغ سعره 26,500 ألف دولار، أى ما يقرب من 438,575 جنيه مصرى.



فيما وضعت مايا دياب مكياجا جذابا من أنامل خبيرة التجميل Dani Kamel، وارتكز المكياج على الألوان الترابية المتناسقة لون وجهها، وأعتمدت على تسريحة شعر من أنامل Tony Sawaya.