نيسان تكشف عن مفاجأة بشأن الجيل الجديد من السيارة الرياضية GT-R

أصدر موقع Motoring العالمى الخاص بإصدار التقارير والتقيمات فى عالم السيارات، تقريرا مؤخرا عن السيارة الرياضية نيسان GT-R والذى اكد فيه ان الشركة ستستمر على موديلها الأخير لفترة طويلة قبل ظهور موديل جديد.



وأضاف الموقع ان من أسباب تأخر إصدار شركة نيسان موديلها الجديد من هذا الطراز هي عدم تيقن من مولد الطاقة المناسب للجيل القادم من جي تي ار، هجين أم كهربائي بالكامل .



وأوضح التقرير أن فريق تطوير جي تي ار لديه بعض أفكار التصميم الأساسية ولكن لم يبدأ مرحلة التخطيط بشكل فعلي، وبما أن عملية تطوير سيارة جديدة تأخذ عدة أعوام، قد لا نرى جي تي ار الجيل القادم قبل 2027.



و صرح رئيس فريق التطوير، تامورا، بأن منصة جي تي ار قادرة على الاستمرار بدون تغييرات جذرية لعشرين عامًا، ولن تكون هذا أول مرة تستمر فيها منصة رياضية لفترة طويلة



