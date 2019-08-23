لذيذة وآمنة.. طبق الإندومي بالطريقة الصيني

تعتبر الإندومي إحدى الأكلات المهوس بها الصغار، ولكن هناك بعض المخاوف حول مخاطر تناولها ولذلك يمكن أن تقدمي الإندومي بطريقة آمنة بالمنزل.



المقادير:



١- علبة نودلز صيني

٢-جزر مبشور

٣- بصل شرايح

٤- ثوم مفروم

-٥-فلفل مقطع صغار

٦-نصف ماجي

٧- بهارات

٨-صويا



الطريقة:



النودلز بماء ونضيف نسلق لها صويا

يحمص البصل والثوم بزيت زيتون داخل الفرن لحد مايذبل نضيف البهارات والفلفل والماجي ثم نضيف له كمية بسيطة من الماء .. ثم نضيف الجزر على نار هادئة

ويضاف الخليط مع الاندومي وهى على النار وتخلط جيدا

تطفئي النار وتضعي عليها بهارات وفلفل الاندومي وتحركيه وتقدميه.