تعليمنا وشبابنا بخير..طلاب هندسة بنها يبتكرون جهازا لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..المشروع يحل أزمة زيادة الأحمال على الشبكات ومحطات الكهرباء وانقطاع التيار وإنارة الشوارع ..فيديو وصور

- جهاز جديد يسمح باستخدام الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء

- المشروع يشارك فى أول مسابقة للمشروعات الطلابية بجامعة بنها

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها: - نعمل على ربط المشروعات الطلابية بمشروعات الدولة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة: - 41 مشروعا طلابيا شاركوا فى مسابقة المشروعات الطلابية بالجامعة









الابتكارات والمشروعات الطلابية كنز داخل الجامعات المصرية، ويمكن أن توفر ملايين الجنيهات اذا تم استخدامها والاستفادة منها، وبدأت بعض الجامعات أن تعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات بعد توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بها وربطها باحتياجات المجتمع وخطة الدولة ورؤية مصر 2030.





وكل يوم تشهد الجامعات اختراع أو ابتكار جديد للطلاب وهو ما يؤكد أن مصر وشبابنا وتعليمنا بخير وأن جامعاتنا تزخر بالعديد من المواهب والنماذج الطلابية القادرة على الابتكار والإبداع.





وقد نجح طلاب قسم الهندسة الكهربية بكلية هندسة بنها - جامعة بنها فى اختراع جهاز جديد لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعهم "الرياح الهجين والطاقة الشمسية " .





وعن تفاصيل المشروع قال الدكتور محمد ابراهيم عواض بكلية الهندسة ببنها والمشرف على مشروع التخرج ان الهدف من المشروع هو استخدام طاقة جديدة ومتجددة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وربطها مع الشبكة العمومية مشيرا الى انه يمكن الربط بين أكثر من مصدر للطاقة الكهربية وتشغيلهما معا كما يمكن التحكم فى مقدار الطاقة المولدة من المصدر مما يسمح بطول عمر مصدر الطاقة.





وعن تصميم المشروع اكد عواض انه تم تصميم المشروع من خلال الدوائر الكهربية وعمل محاكاة باستخدام برنامج الماتلاب وتم بناء جميع الدوائر بمعمل الكلية واختبارها والتحكم فيها عن طريق الاردوينو كمتحكم رئيسى.





واشار الى ان فريق العمل فى المشروع تكون من احمد محمود خليل واحمد نصر الدين محمد وعبدالبديع تهامى عبدالفتاح وعبدالرحمن أشرف عبدالرحمن وعبدالعزيز طارق عبدالعزيز ومنار عطية وندى رمزى كمال.





واكد ان مخرجات المشروع تمثلت فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع توجهات دول العالم فى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالى توفير الإستهلاك الكلى من الوقود وحل مشكلة زيادة الأحمال على الشبكات والمحطات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائى مضيفا ان الجهاز يمكن استخدامه فى انارة الشوارع او تشغيل المؤسسات وبالتالى توفير الوقود.





يذكر ان جامعة بنها كانت قد نظمت أول مسابقة للمشروعات الطلابية لطلاب الجامعة وذلك فى إطار رسالتها لتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها والعمل على دعم الأنشطة والاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب والشباب بكليات الجامعة.





المسابقة التى تعد تجربة فريدة من نوعها ويتم تطبيقها لأول مرة على مستوى جامعة بنها، افتتحها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .





وشهدت المسابقة مشاركة 41 مشروعا تقدم بها طلاب كليات الزراعة والهندسة ببنها والطب البيطرى والهندسة بشبرا والتربية النوعية والعلوم والحاسبات الذكاء الاصطناعى والآداب والفنون التطبيقية، ومشروعات فى القطاع الهندسى وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الفنية، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات، والوكلاء ومشرفو المشروعات الطلابية وممثلو طلاب الكليات المشاركة في المسابقة.





وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اهتمام الجامعة بمشروعات التخرج وربطها مع مشروعات الدولة واحتياجات المجتمع المحلي، مشيرا الى أن الجامعة نظمت لأول مرة مسابقة للمشروعات وتم تنظيم معرض لعرض جميع المشروعات الطلابية المشاركة.





وأضاف السعيد أن المسابقة تهدف لتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمي في الجامعة ورجال الصناعة والأعمال خاصة فى محافظة القليوبية.





وأوضح السعيد أن الجامعة حريصة على التواصل الفعال ومشاركة الطلاب فى المسابقات العلمية وتعمل على دعمهم وتشجيعهم مما ينعكس بصورة إيجابية على التطبيق العملي أفكارهم ومشروعاتهم الطلابية.





وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المسابقة تأتي في إطار تطوير العملية التعليمية في جامعة بنها وشارك فيها 41 مشروعا بإجمالي أكثر من 200 طالبا يمثلون مختلف الكليات





وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين في مختلف التخصصات، وأسفرت المسابقة عن فوز 6 مشاريع بكليات الهندسة ببنها والهندسة بشبرا والفنون التطبيقية والزراعة والعلوم.



