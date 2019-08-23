حبس 6 عناصر إجرامية لحيازة أسلحة ومواد مخدرة بميت العطار ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بحبس 6 أشخاص من العناصر الإجرامية الخطرة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة آلية وذخيرة.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.



وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد داهمت قرية ميت العطار دائرة مركز بنها على خلفية وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين تاجري مخدرات، أسفرت عن مصرع وإصابة شخصين حيث قامت مديرية الأمن بمداهمة قطاع الطرق وحائزي السلاح الناري بالقرية.



وأسفرت المداهمات عن ضبط 6 من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية آلية وذخيرة وهم (عماد.ع.أ)، وشهرته "عماد سواده"، عاطل، والسابق اتهامه في 9 قضايا (مخدرات – سلاح) والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنايات مركز بنها، وبحوزته (سلاح نارى، وبندقية آلية بالخزينة خاصتها بداخلها 5 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 200 جرام، و(محمد.خ.م) وشهرته "محمد الجبلي"، عاطل، والسابق اتهامه في القضية جنح مركز بنها، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية بالخزينة خاصتها بداخلها 7 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 250 جرام، و(محمد.أ.ع)، وشهرته "عديله"، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات – سلاح)، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، وكمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام.



كما تم ضبط (أحمد.أ.أ)، وشهرته "قطش"، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات – سلاح)، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، و7 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 150 جراما، و(أحمد.أ)، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات) والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنايات مركز بنها، وإطلاق أعيرة نارية وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، و7 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلوجرام، و(محمد.ع.م)، عاطل، والسابق اتهامه في 13 قضية (مخدرات - سلاح)، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جراما.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهم.



كانت قرية ميت العطار ببنها قد شهدت أحداثا مؤسفة، حيث نشبت مشاجرة بين تاجري مخدرات بالأسلحة النارية، واستعان كل طرف بأهليته، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرق منزل، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الموقف وضبط الطرفين والأسلحة بحوزتهما.

