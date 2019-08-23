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منوعات

اختطاف ممثلة كوميدية وتعرضها للضرب لانتقادها السلطات الزيمبابوية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:32 ص
شرطة
شرطة
أ ش أ
ذكرت تقارير صحفية أنه تم العثور على ممثلة كوميدية شهيرة في زيمبابوي بعد تعرضها للاختطاف على يد مسلحين ملثمين في العاصمة هراري.

ونقلت التقارير الصحفية عن أقارب الممثلة وتدعى سامانتا كورايا أنه تم اختطافها من منزلها وتعرضت للضرب وتم إجبارها على شرب مياه الصرف قبل إطلاق سراحها.

وقال شقيقها جوناثان إن ستة مسلحين ملثمين اقتحموا المنزل - مساء الأربعاء الماضي - وقاموا باختطافها وضربها.

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