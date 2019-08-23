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خبيرة: الإعلام والدراما لهما دور أساسى فى محاربة التنمر.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:47 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت حنان كمال خبيرة التربية أنه فى الماضى كان هناك دور كبير للأسرة والمدرسة في تنشئة الطفل وكان نادرا ما يحدث تنمر و فى الوقت الحالى تضاعفت ظاهرة التنمر نتيجة التزايد فى السكان والمشكلات فى النظام التعليمى إضافة إلى التكنولوجيا الرقمية خاصة التنمر عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكدت خبيرة التربية خلال وجودها ضيفة ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc أن الإعلام يجب أن يكون لديه مسئولية كبيرة لمحاربة التنمر وليس عن طريق البرامج فقط مشيرا إلى أن الإعلام ساهم في زيادة انتشاره والدراما العربية تتناول التنمر على مدار العام وتعرض على الأسر المصرية كم كبير من العنف وينتقل بدوره إلى الأطفال.

وتابعت خبيرة التربية أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة في كل ما يعرض فأين برامج وسينما ودراما الطفال فكل دول العالم بها انشطة ثقافية للطفل مشيرة إلى أن مذيعة الأطفال مصدر أخر للتربية ونادرا ما كان هناك تنمر اما الأن انتشر وأصبح بصورة كبيرة.

وأشارت خبيرة التربية أن التنمر يكون من الشخص الضعيف وأكثره انتشارا هو اللفظ وذكر صفة فى هذا الشخص بطريقة سيئة أو التعدي عليه بالضرب .

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