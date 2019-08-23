تراجع إيجارات المساكن بسبب احتجاجات هونج كونج

لم يتوقف تأثير مظاهرات هونج كونج المناهضة لقانون تسليم المطلوبين للصين على الجانب السياسى بل امتد للجوانب الاقتصادية، حيث أظهرت أحدث التقارير أن استمرار المظاهرات منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى توقع تراجع الإيجارات فى هونج كونج.



وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن إيجار المساكن في هونج كونج سيتراجع على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناوئة لحكومة المدينة.



وذكر خبراء المعهد أنه من المتوقع تراجع أسعار الإيجارات في الجزيرة الرئيسية لهونج كونج، التي تعتبر مركز المال والأعمال فيها بنسبة 2% خلال العام المقبل، في حين كان المحللون في المسح السابق الذي أجري قبل تفجر الاحتجاجات يتوقعون ارتفاع الإيجارات بنسبة 3% .



كانت أسعار الإيجارات لغرض السكن في هونج كونج قد ارتفعت بنسبة 8% خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو الماضي لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق بحسب بيانات إدارة التصنيف والتقييم في هونج كونج.



يذكر أن أسعار الإيجارات في هونج كونج هي الأغلى في العالم، حيث يمكن أن يصل إيجار شقة متوسطة مكونة حجرتين إلى 3685 دولار شهريا ، وهو ما يزيد بنسبة 27% عن سعر إيجار شقة مماثلة في نيويورك.