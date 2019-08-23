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اليونان الأولى في معدل وفيات الدراجات النارية في أوروبا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:22 ص
دراجة نارية
دراجة نارية
أ ش أ
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن اليونان احتلت المركز الأول في معدل وفيات الدراجات النارية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الأرقام الخاصة بوفيات الحوادث المرورية في أوروبا أن من بين جميع الدول 28 في الاتحاد الأوروبي، سجلت اليونان 1ر20 حالة وفاة لكل مليون من السكان في عام 2017 تلتها مباشرة جزيرة مالطا (20 حالة وفاة) لكل مليون نسمة.

وأشارت الأرقام - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية - إلى أن إيطاليا جاءت في المركز الثالث تلتها سلوفينيا.

وتظهر البيانات أن دول الجنوب بالاتحاد الأوروبي تواجه مشكلة أكبر عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق لسائقي الدراجات النارية، وهذا على الأرجح بسبب حقيقة أن عدد راكبي الدراجات النارية أكبر بكثير مقارنة بالدول الشمالية بسبب الظروف الجوية الجيدة السائدة في الجنوب.

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