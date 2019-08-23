طيور الفلامنجو الوردي تعود لليونان في موسم الهجرة للجنوب

شوهدت أسراب من طيور الفلامنجو الوردي قبالة مدينة نيا كيوس بشمال شرق شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب اليونان في موسم الهجرة للجنوب مما أثار إعجاب السياح والسكان.



واتجه السياح إلى التقاط الصور لطيور النحام التي تتخذ من نيا كيوس وأهوارها القريبة كمحطة وسيطة قبل أن تواصل رحلتها الطويلة في الخريف إلى الجنوب نحو إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.



وأشارت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية إلى أنه طيور الفلامنجو الوردي تتواجد في مجموعات متناثرة عبر إفريقيا وغرب آسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى.