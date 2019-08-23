إحصاء: حرائق الغابات كلفت روسيا 106 ملايين دولار

أعلنت هيئة الغابات الروسية أن الحرائق التي اندلعت عبر سيبيريا ومناطق أخرى كلفت روسيا قرابة سبعة مليارات روبل (106 ملايين دولار) حتى الآن هذا العام.



وذكرت صحيفة (موسكو تايمز) أن أكثر من 200 حريق اندلع عبر منطقة تمتد مساحتها على 1ر1 مليون هكتار في البلاد، تغطي حوالي مليون هكتار منها منطقة الغابات النائية في جمهورية سخا ومنطقة كراسنويارسكوكلاهما في سيبيريا.



ويقدر مدققو الحسابات بالحكومة أن حرائق الغابات تسببت في خسائر بلغت 9ر68 مليار روبل (مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث الماضية.