د. يحيى عبد القادر يكتب: من رواية عروس أبــو عمـــار !‎





بعد أن فرغنا من تناول أقداح الشاى الممزوج برحيق النعناع المنعش أشعل جابر سيجارة





جديدة وسحب نفسا عميقا ثم نفث الدخان وأنطلق ..





- اسمع .. عايز منك خدمة





- اتفضل يا ريس





- تشوف لى عروسة





- عروسة !





- إيه الغريب فى كده





- خلاص .. إدينى فرصة أسبوعين





- خد وقتك





دارت رأسى .. كيف أبحث له عن عروسة .. جابر تجاوز الخمسين وأنا عدت إلى القاهرة





بعد غياب عشر سنوات كاملة. والحل ؟ اتصلت بصديقى سامح الشنتناوى فهو أدرى منى





بشعاب مصر المحروسة ...





- أهلا دكتور





- عايز منك خدمة





- تحت أمرك





- شوف لى عروسة





- عايز تتجوز تانى؟





- العروسة مش عشانى ... عشان جابر صاحبى





- أنت دايما تقول عليه أبو عمار





- دا إسم الشهرة .. عشان شديد شوية





- أنت ابن حلال





- خير





- فاكر أم مجدى





- مين أم مجدى؟





- لما جيت مصر أجازة وجابت لك عروسة





- ياه .. دى كانت زى القمر .. بس ثورة يناير فرقت بينا





- خلاص إدينى رقمه وأم مجدى تخلص معاه





- ألف شكر يا ريس













فى ساحة النادى الأهلى التقيت مع جابر وهو فى حالة من النشوة والحبور... لابد





أن أم مجدى قد كشفت له عن قائمة الحسناوات التى تعتز بها دوما





- طمنى يا جابر .. أم مجدى جابت لك العروسة؟





- مش ها تصدق





- خير؟





- شوف يا ريس .. أنا شفت اتنين





- ممتاز





- أظن الأولى بتشتغل فى المطار .. بعد ما شربنا القهوة سألتنى مرتبك كام





- كلام عادى





- مش عادى طبعا .. لا يليق أن تسأل العروسة عن الراتب





- عمرها كام ؟





- حوالى 37 سنة





- يا بختك .. جميلة؟





- جميلة فعلا .. لكنى قلقت من السؤال





- وبعدين ... الحل إيه؟





- قابلت وصال





- ياه ... إسم جميل





- جميله ورقيقة فعلا .. بس كانت لسه منفصله





- الظاهر عجبتك





- ماخبيش عليك .. ارتحت لوصال





- والحل ؟





- ها نتقابل الخميس الجاى





- يا لا يا جابر .. عايزين نحضر فرحك فى ملعب مختار التتش ...





بعد أجازة عيد الفطر اتصلت بالأخى سامح الشنتناوى .. كان يبدو حزينا .. لقد توفى مساعده





فى الشركة بالأمس ويستعد لحضور العزاء فى الطالبية





- البقية فى حياتك





- مش معقول صاحبك





- صاحبى مين؟





- جابر





- ماله؟





- كل أم مجدى ماتجيب له عروسه يرفضها .. او يطلع فيها عيب





- معقول !





- بصراحة هى قلقانه منه





- ليه ؟





- الظاهر بيشك فى الستات كلها .. إيه حكايته؟





- كان بيحب واحده فرنساويه وبعدين هجرته





- أرجوك .. مش لازم يكلم أم مجدى تانى





- ليه ... حصل إيه ؟





- تصور .. عرض عليها الجواز !





- معقوله .. يمكن حبها ... يا ريت هى توافق





- بس فيه مشكلة بسيطة





- المهر ؟





- لأ .. أم مجدى متجوزه وعندها عيال !!!