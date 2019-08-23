حمدوك يتعهد بإحلال السلام في السودان وواشنطن تسحب عرضها ببيع صواريخ لأنقرة.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

مصر وبيلاروسيا توقعان مذكرة تعاون في مجال الإنتاج الحربي

الحكومة اللبنانية تشكل لجنة لدراسة وضع الفلسطينيين

الرئيس البرازيلي يتهم منظمات أهلية بإشعال حرائق غابات الأمازون

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجيليس الأمريكية



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية أولوية المرحلة الانتقالية، وتابعت استعداد الجيش السوري لاستعادة مدينة إدلب، كما اهتمت برصد تطورات حرائق غابات الأمازون.



في الشأن المصري، قالت صحيفة "الخليج" إن وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار شهد مع سفير بيلاروسيا في القاهرة نسيرجي راتشكوف، أمس، مراسم توقيع مذكرة الحفاظ على سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة «امكودور» البيلاروسية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية، من أجل نقل التكنولوجيات الحديثة، واستكمالًا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وشركة «امكودور البيلاروسية» في سبتمبر من العام الماضي، من أجل تصنيع المعدات الثقيلة، بما يرفع نسبة التصنيع المحلي إلى 45% بحلول عام 2022.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، أولوية المرحلة الانتقالية. وقال حمدوك، بمؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، بعد أدائه اليمين، إن شعار الثورة الأثير «حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية».



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح إعلانه أن مجلس الوزراء اللبناني شكل لجنة لدراسة وضع الفلسطينيين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط اعتصام أمام وزارة العمل وإضراب في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، احتجاجًا على قرارات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، القاضية بحصول العمّال الأجانب على إجازات عمل.



وأبرزت صحيفة "البيان" إعلان الحكومة السورية فتح معبر لخروج المدنيين الراغبين من المنطقة التي تشهد تصعيدًا عسكريًا منذ أشهر في إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد، وذلك غداة سيطرتها على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وحصارها قرى وبلدات عدة واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وفصائل أخرى، في وقت قصفت الطائرات السورية محيط نقطة المراقبة التركية في مورك.



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن المحكمة العليا الجزائرية أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد، وحملت نشرة الضبط والإحضار، التي عممتها قيادتا الدرك والشرطة الجزائرية، على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.



وبحسب موقع "24" الإخباري، قلل رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي من حدة اتهامات نائبه للولايات المتحدة بأنها تقف وراء سلسلة انفجارات طالت مقارًا تابعة للحشد في الأسابيع الأخيرة. وقال فالح الفياض الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن الوطني لدى الحكومة العراقية، في بيان إن "التحقيقات الأولية" وجدت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبّر".



دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن كوريا الشمالية أعلنت أمس أنها «غير مهتمة» بالحوار مع الولايات المتحدة ما لم توقف الأخيرة «أنشطتها العسكرية العدائية المتزايدة»، في موقف يأتي غداة إعلان مبعوث أمريكي من سيؤول استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات الثنائية مع بيونج يانج.



وقالت "الخليج" إن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدد اتهامه من دون دليل للمنظمات الأهلية بالمسؤولية عن تلك حرائق غابات الأمازون، وقال إنه رغم أن المزارعين قد يكونون بدأوا بعض الحرائق لفتح المراعي، ما زالت المنظمات غير الحكومية هي المشتبه فيه الرئيسي، معترفًا أنه لا يملك دليلًا على ذلك. وقال: «سحبنا المال من المنظمات غير الحكومية. هي كانت تتلقى 40% من المساعدات الخارجية، لكنها فقدت هذا المورد. لقد أنهينا أيضًا المساعدات العامة» لهذه المنظمات.



ونقلت "البيان" عن شرطة مدينة لوس أنجيليس الأمريكية أن أربعة أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار في حديقة بوسط المدينة مساء أمس. وأضافت الشرطة أنها تبحث عن رجل وامرأة يشتبه في قيامهما بإطلاق النار.



وبحسب موقع "24"، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، إن "عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية.