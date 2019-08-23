الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم بالقاهرة.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الشبورة المائية تتلاشى صباحا وتتحسن الرؤية بالطرق السريعة ، مشيرا إلى أن الشبورة متوسطة على بعض الطرق وكثيفة أكثر على المسطحات المائية والطرق الزراعية.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 و 37 درجة خلال الأيام القادمة، متابعا أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة وستصل من 80 إلى 85% بالقاهرة.



وأوضح محمود شاهين، أن أرتفاع درجات الحرارة طفيف حيث سيرتفع من درجة إلى درجتان فقط، لافتا أن ارتفاع درجات الحرارة أيام العيد ارتفعت بنسبة 6 درجات بوصولها إلى 40 درجة.



وحذر مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، من ارتفاع نشاط الرياح بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه سيؤثر فقط على الملاحة البحرية مع القيام بالأنشطة اليومية.