ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم بالقاهرة.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
توك شو
أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الشبورة المائية تتلاشى صباحا وتتحسن الرؤية بالطرق السريعة ، مشيرا إلى أن الشبورة متوسطة على بعض الطرق وكثيفة أكثر على المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 و 37 درجة خلال الأيام القادمة، متابعا أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة وستصل من 80 إلى 85% بالقاهرة.

وأوضح محمود شاهين، أن أرتفاع درجات الحرارة طفيف حيث سيرتفع من درجة إلى درجتان فقط، لافتا أن ارتفاع درجات الحرارة أيام العيد ارتفعت بنسبة 6 درجات بوصولها إلى 40 درجة.

وحذر مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، من ارتفاع نشاط الرياح بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه سيؤثر فقط على الملاحة البحرية مع القيام بالأنشطة اليومية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة.. وتؤكد: ارتفاع في نسب الرطوبة.. فيديو

العظمى في القاهرة 37.. الأرصاد: طقس حار على أغلب أنحاء الجمهورية

الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ..فيديو

الأرصاد: تحسن درجات الحرارة وانخفاض معدلات الرطوبة.. فيديو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. والقاهرة 36 درجة.. فيديو

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.. فيديو

ترشيحاتنا

أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة

إصابة 22 شخصا إثر خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا

مدرب الأهلي السعودي يقدم رسالة اعتذار لـ جماهير الفريق

بحوزتهم 30 ألف جنيه.. حبس شرطيين مزيفين نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين

الإفتاء تقدم حلولا لعلاج السهو في الصلاة

مواجهات شرسة تنتظر بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها