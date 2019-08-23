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تعليم

الأزهر: غلق التنسيق الإلكتروني للقبول برياض الأطفال والأول الابتدائي .. 25 أغسطس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نبهت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، على مدير إدارة التعليم الإبتدائي بإعمال شئونه نحو إعلام الإدارات التعليمية التابعة له بأنه سوف يتم إغلاق باب التنسيق الإلكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس.

وشدد قطاع المعاهد على مدير الإدارة التعليمية بضرورة إخطار شيوخ المعاهد بموعد إعلان نتيجة التنسيق على أن يقوم شيخ المعهد باستلامها من الإدارة التعليمية التابع لها ووضعها في مكان بارز يشهل على أولياء الأمور الإطلاع عليها.

وكشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإقبال على الالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كان كبيرا هذا العام حيث تم استقبال 220 الف طلب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والعام الماضي كان العدد 175 الفا فقط بزيادة بلغت 45 الف طلب عن العام الماضي.

وأشار إلى ان هناك تعليمات مشددة من الإمام الأكبر بالاهتمام بالتعليم الأزهري وتطوير المناهج والعمل على تطوير العملية التعليمية والاهتمام بمصالح الطلاب دائما.

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