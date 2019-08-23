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الجمال لا يرى إلا بالقلوب.. ياسمين الخطيب ترد على ريهام سعيد: البدناء لا يعانين القبح

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:45 ص
ريهام سعيد وياسمين
ريهام سعيد وياسمين الخطيب
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب ، منشورا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " ترد فيه على ما قالته الإعلامية ريهام سعيد على البدناء ولكن بدون أن تذكر الواقعة.

كتبت ياسمين الخطيب "(التخان) ليسوا عبئًا على الدولة، أو على أهاليهم، والبدينات تحديدًا لا يعانين من القُبح والتعرُّق، ولا يتزوجن من البدناء مضطرات!".

وأضافت: "المجتمعات المُتحضرة تعمل على دمج البدينات فيها، وتخفيف الآثار النفسية السيئة للسمنة عنهن، من خلال الاحتفاء بعارضات الأزياء البدينات، وتأسيس مسابقات للجمال بمعايير حديثة، تمردت على الضوابط والأُطر المفروضة لتعريف الجمال".

وتابعت: "لم تعد معايير الجمال مُقتصرة على الوزن والطول وقياس الخصر ونقاء البشرة، وحفلت أغلفة المجلات والمواقع المتخصصة بالموضة بصور سيدات بدينات، وأخريات مصابات بالبهاق، وأمهات يتفاخرن بعلامات الأمومة، المتمثلة في ترهل البطن والاسترتش ماركس، وجميلات فقدن ساقا أو ذراعا، أو ثديا بسبب السرطان!".

وأكملت: "المجتمعات المتحضرة تسعى لتعزيز ثقة النساء بأنفسهن، والتأكيد على قيم أعلى شأنًا وأعظم تأثيرًا من الجمال، في مقدمتها الوعي والثقافة والعلم.. مع التأكيد، أن الجمال الحقيقي لا يُرى إلا بعيون القلب".

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