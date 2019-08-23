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مرأة

بنظارة شمس وتسريحة طفولية.. سارة الشامي بإطلالة مثيرة في لبنان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها بمطعم في لبنان.

وحلت سارة الشامي بإطلالة جريئة باللون الأحمر، مرتدية نظارة سوداء، واكسسورات بسيطة، كما أنها تخلت عن المكياج وعن تسريحات الشعر المعقدة حيث اعتمدت على تسريحة طفولية كتسريحة المدارس.

وعلقت سارة الشامي على الصورة "صباح الخير يا طيور مبكرة".

وتشارك سارة الشامي في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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