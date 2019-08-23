ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلام أمام إيفرتون بالبريميرليج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:14 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
يواجه فريق أستون فيلا نظيره إيفرتون اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويبحث فريق أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي، عن فوزه الأول في الدروي الإنجليزي هذا الموسم، بينما يطمح إيفرتون في خطف الثلاث نقاط وتعميق جراح الفيلانز.

ومن المتوقع أن يشارك كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم.

وكان أستون فيلا خسر المباراتين السابقتين أمام توتنهام بنتيجة 3 - 1 ، وأمام بورنموث بنتيجة 2 - 1.

ويتواجد فريق إيفرتون في المركز الـ 9 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد أستون في فيلا المركز الت 17 بدون نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه .. بورنموث يتقدم بهدفين على استون فيلا في أول ربع ساعة

بسبب تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يطلق حسابا رسميا على تويتر بالعربية

رسمياً.. أحمد المحمدي يمدد عقده مع أستون فيلا

ترشيحاتنا

حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

هجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة

أحمد صلاح حسني يغني "Baby Shark DODO" لطفلته

تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

اخبار الفن ..علاقة الصداقة جيدة.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود وبعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

مواجهات شرسة تنتظر بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها