تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلام أمام إيفرتون بالبريميرليج

يواجه فريق أستون فيلا نظيره إيفرتون اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويبحث فريق أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي، عن فوزه الأول في الدروي الإنجليزي هذا الموسم، بينما يطمح إيفرتون في خطف الثلاث نقاط وتعميق جراح الفيلانز.



ومن المتوقع أن يشارك كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم.



وكان أستون فيلا خسر المباراتين السابقتين أمام توتنهام بنتيجة 3 - 1 ، وأمام بورنموث بنتيجة 2 - 1.



ويتواجد فريق إيفرتون في المركز الـ 9 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد أستون في فيلا المركز الت 17 بدون نقاط.