ندوات إرشادية ودورات تدريبية عن تسويق القطن لمزارعي البحيرة .. صور

نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة تحت رعاية المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة وبإشراف من المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة ، سلسلة ندوات إرشادية لمزارعى القطن بمركزى دمنهور وأبوحمص بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان علمية للمرور على زراعات القطن والحقول الإرشادية.



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ فعاليات البرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن بالبحيرة موسم 2019/2018م بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.



وتضمنت الندوات تم تعريف المزارعين بنظام تسويق محصول القطن الجديد هذا العام لإستعادة سمعة القطن المصرى من جديد حتى يحتل وضعه المناسب فى أسعار الأسواق العالمية، وكذلك حصول المزارع على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وتوعيتهم بتنفيذ التوصيات الفنية للقطن خلال هذه الفترة من عمر النبات للوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان، ومنها الاهتمام بالرى مع عدم التغريق والتعطيش وعدم الرى وقت الظهيرة والرى على فترات متقاربة والإهتمام بالرش الدورى ضد ديدان اللوز والذبابة البيضاء، وأهمية الرش بالبوتاسيوم.



وأكد الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد بحوث القطن على أهمية تحقيق فائدة تعليمية خلال الندوات تعود على المزارعين بنتيجة إيجابية،تحفزهم وتدفعهم إلى تنفيذ التوصيات الإرشادية الجديدة التي لمسوا آثارها ونتائجها، مشيرا الى ان تنفيذ هذه الندوات بالحقول الإرشادية للقطن لتدريب المزارعين على العمليات الزراعية المختلفة، كان لها أثر طيب في تقوية العلاقة بين المزارعين والإرشاد الزراعى والباحثين.



شارك فى الندوات الباحثين الدكتور محمود خميس أبو زيد والدكتور عادل حسين مبروك بمعهد بحوث القطن، ومتابعى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى كل من: مهندسة منى عامر ، والمهندس على السعيد ، والمهندس نصر الدد، والدكتور محمد الشربينى أخصائيو القطن بالمحافظة، والدكتور السيد الجندى إرشاد المديرية ،ومديرى الإدارات الزراعية، ومفتشى الإرشاد الزراعى والمكافحة بالمراكز ، وأخصائيى القطن بالمراكز ،والمرشدين الزراعيين، ومزارعى القطن.

