أزمة عبير وأردوغان.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، بعدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، حيث تصدرت قضية السيدة السعودية المختطفة في تركيا "عبير" واجهة الصحف، وتحت عنوان "أين عبير" كتبت صحيفة عكاظ أن زوج المواطنة السعودية المختطفة يتهم الشرطة التركية بالضعف.



وأشارت الصحيفة إلى أن اختفاء السيدة السعودية التي تدعى "عبير" وقع منذ أيام في إسطنبول، على بعد أمتار من الفندق الذي تقيم فيه مع زوجها وأطفالها في الشق الآسيوي من كبرى المدن التركية.



وأوضحت الصحيفة أنه فيما تقول السلطات التركية إنها واثقة من القبض على من اختطفها، وإعادتها لذويها في غضون 48 ساعة؛ وجه زوجها في تسجيل صوتي - بمواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات جمة للشرطة التركية، واصفا أداءها بالضعيف.

ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع نسبة الجرائم في تركيا وهو ما أدى لانخفاض عدد السياح السعوديين بنسبة 2.33 %منذ مطلع 2019، بحسب أرقام تركية.



أما صحيفة الجزيرة، فقد أشارت إلى أن قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول تتابع قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها «زوجها وأطفالها» في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.



وقال شقيق الفتاة عبر حسابه في «تويتر»: ‏البحث لا يزال جاريًا عنها والقنصلية خصصت موظفًا مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر، وإنها مفقودة في اسطنبول لدى خروجها برفقة زوجها وأطفالها إلى السوق بجانب الفندق الذي يبعد 50 مترًا.



وقال زوجها في تسجيل صوتي إنها خرجت من الفندق بمسافة لا تبعد 50 مترًا لشراء بعض الأغراض واختفت فجأة وانتقد الزوج الشرطة التركية متهمها بضعف الأداء وعدم التفاعل.



وقد حذرت سفارة المملكة في تركيا وقالت في بيانها: نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم شيشلي بعد غروب الشمس.



ومن ناحيتها سلطت صحيفة الرياض الضوء على زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.



ونقل الخريجي تمنيات القيادة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الدائم على المواطنين أينما كانوا.



وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.



وألقت صحيفة الوطن الضوء على حجم مبيعات السيارات في المملكة ونقلت الصحيفة عن موقع automotivelogistics المعني بشؤون صناعة وبيع السيارات في العالم قوله إن حجم مبيعات السيارات في الشرق الأوسط يبلغ سنويا 2.3 مليون سيارة 40 % منها في السعودية، لكنه تأثر بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تأثره جراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.



وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ومنها السماح للنساء بقيادة السيارة من شأنها أن تعطي السوق دفعة قوية إلى الأمام خلال العامين أو الثلاثة المقبلين. ونقل الموقع تحليلات اقتصادية أن السوق حاليا لم يجن شيئا من هذه التغييرات إلا أنه مع الزيادة المتوقعة في أسعار النفط في المستقبل فيتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.6 % وذلك حتى عام 2023.





وبحسب الصحيفة، فقد تسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط في خسارة قطاع السيارات في المملكة الكثير من ميزاته، وبلغت مبيعات جميع السيارات في السعودية خلال عام 2018 نحو 422 ألف وحدة بما في ذلك 340 ألف سيارة خاصة و82 ألف سيارة تجارية.



واهتمت صحيفة "المدينة" بحالة الطقس المتوقعة على المملكة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق (الرياض، القصيم،تبوك، حائل) .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



ومن جهتها أبرزت صحيفة الشرق الأوسط، تصريحات الرئيس التركي رجب اطيب إردوغان، التي ندد فيها بالعقوبات الاخيرة للاتحاد الأوروبي على أنقرة لمواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، ووعد بمواصلة التنقيب في هذه المنطقة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة ونقله التلفزيون إن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن اجراءات مزعومة لا يضر بنا بقدر ما يضر بنفسه، بحسب قوله. وأضاف: "نواصل نشاطاتنا في مجال التنقيب وسنواصل ذلك بالعزم نفسه".