محمد عبده يحيي حفلا غنائيا بالقاهرة .. صور

أحيا نجم العرب "محمد عبده "، حفل غنائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمع ، وسط حضور كبير من الجاليات العربية وخاصة السعودية ، وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة .



وتغنى نجم العرب بباقة من أجمل أغانيه التي أطربت الحضور وسط تصفيق شديد من الحضور.



ومن أبرز الأغاني التي قدمها محمد عبده،خلال الحفل "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.