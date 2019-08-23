أمير عبد الحميد : تولي محمد يوسف تدريب الأهلي بعد رحيل لاسارتي قرار صائب

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي الأسبق أنه كان محظوظا لأنه تدرب على يد مدربين كبار منذ صغره خاصة الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الذي تولى تدريبه بكل المراحل السنية.



وأضاف حارس الأهلي السابق خلال برنامج 8 الصبح على فضائية dmc أنه حصل على دورات تدريبية وأن خالد بيبو نجم النادي الأهلى السابق أبلغه بأنه يحتاج إليها للعمل معه في القطاع الإداري وكانوا في حاجة لأن يدخلوا فى كوادر داخل النادي وبالفعل نجحوا في ذلك.



وتابع حارس الأهلي السابق أن الهدف من أكاديمية النادى الأهلى هو تأهيل شباب للفريق الأول بالنادي الأهلي وهناك لجنة لديها رؤية في الإختيار وهناك تواصل لأنهم مستقبل النادي الأهلي.



وأشار حارس الأهلى السابق إلى أن تولي محمد يوسف الإدارة الفنية في الأهلى بعد رحيل لاسارتي هو قرار صائب خاصة انه مدرب كبير حصل على بطولات مع الأهلي في وقت سابق خاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2013، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى للأهلى هذا العام هو الحصول على بطولة أفريقيا هذا العام وستكون مباراة اليوم أمام فريق "أطلع برة" فرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين والجهاز الحالي لديه خبرات للتعامل مع تلك المباريات.

