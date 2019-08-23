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رياضة

مواجهات شرسة تنتظر بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية .. تعرف عليها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:32 ص
بعثة مصر
بعثة مصر
عبدالله هشام
تستأنف بعثة المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب منافساتها في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها المغرب حتى 31 أغسطس الجاري .

ويخوض لاعبو المنتخب المصري منافسات قوية في لعبات السلة والملاكمة والتجديف والبلياردو والسباحة والتايكوندو والتنس بجانب كرة الطائرة

كرة السلة
ويواجه منتخب مصر لكرة السلة رجال منافسه الكونغو الديموقراطية في مباراة نصف نهائي البطولة .

كرة الطائرة
ويلعب منتخب مصر لكرة الطائرة أمام الرأس الأخضر في تصفيات البطولة القارية

الملاكمة
تلعب ايمان فراج منافسات الوزن 51 كجم في مجمع الأمل الرياضي بالرباط

التجديف
يخوض عبدالخالق البنا ودارين حجازي منافسات نهائي المختلط 2×1000m

البلياردو
ويخوض اللاعب محمد الاكرادي وعبدالرحمن محمد نهائي منافسات الفردي رجال

السباحة
تلعب هانيا مورو و احمد أكرم ومروان القماش و خالد مراد و محمد حسن و فريدة عثمان و نور الجندى و فارس مشالى ويوسف القماش وروان الدماطى و نور الجندى و عبد الرحمن حجازى و رولا حسن و على خلف الله و محمد سامى و فريدة ايمن و مروان العمراوى فى منافسات النهائي بالبطولة.

التايكوندو
ويخوض كل من روان محمد وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوي رضا نهائي البطولة في الوزن الخاص به

التنس
يلعب منتخبنا الوطني منافسات التصفيات الفردي رجال وسيدات

تنس الطاولة
ويخوض منتخب مصر للرجال والسيدات منافسات نهائي الفرق ويلتقي كل منهم مع منتخب نيجيريا

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