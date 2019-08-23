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رياضة

تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:27 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
استقر دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا بشكب كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون، ضمن مناسفات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق استون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هيتون

خط الدفاع: أحمد المحمدي - مينجز - إنجيليس - تايلور.

خط الوسط: جون ماجكين - دوجلاس لويز - جيراليش.

خط الهجوم: تريزيجيه - أنور الغازي - ويسلي.

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