مصادرة سلع تموينية ولحوم ومواد غذائية فاسدة فى حملة بالغربية



وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الوقائع المذكورة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .



تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 1304 كيلوجرامات سلع تموينية، و389 كيلوجرام لحوم، و58 عبوة مستحضرات تجميل، و418 عبوة مواد غذائية و58 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، خلال في حملة مكبرة على الأسواق على مستوي قري ومراكز المحافظة .كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين الغربية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى ملك إيهاب. ا. 37 عاما"، وشقيقه "عماد، 41 عاما"، مقيمان بقرية كفر مسعود، التابعة لمركز طنطا، متواجد بدائرة قسم أول طنطا، وتبين انهما يقوما بجلب كميات من الحلوى منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تواريخ جديدة، وبتفتيش المصنع تم ضبط 21 ألفا و162 قطعة حلوى منتهية الصلاحية داخل 3 مخازن خاصة بالمصنع.كما ضبطت 4 أطنان دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، و30 ألف جنيه بحوزة "وحيد. ع. ع"، 37 عاما، عامل قبل بيعها في السوق السوداء بمركز قطور، مستقلا السيارة رقم "ق ف ب 6537" نصف نقل.كما ضبطت الحملة 21 ألفا و162 قطعة حلوى منتهية الصلاحية داخل 3 مخازن تابعة لمصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى، بعد إعادة تدويرها .كما تم ضبط 58 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و8 قضايا عدم إعلان عن سعر .