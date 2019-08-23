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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم بسوهاج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:48 ص
جثة
جثة
خالد رياض
استقبل مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج جثتين و5 مصابين في تصادم حدث بين سيارتين ودراجة بخارية علي الطريق الزراعي الشرقي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد أثناء سير سيارة قيادة "فارس.ع" 19 عاما سائق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ لسيارة أخري قيادة "محمد.ح.أ" 49 عاما سائق، مما أدى لاصطدامه بها وكذا دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "مجدي.م.ف" 45 عاما مدرس ويقيم دائرة المركز، قادمة في الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من قائد الدراجة البخارية، "محمد.م.ف" 20 عاما عامل نجل شقيقه "برفقته"، وإصابة كلًا من قائد السيارة الأولي، "هدي.ا.ع" 16 عاما طالبة، "رانيا.ا.م" 16 عاما طالبة، "رمضان.ا.م" 18 عاما عامل، "محمود.ح.ا" 17 عاما عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز "من مستقلي السيارة الاولي" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

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