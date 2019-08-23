وجوه جديدة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم وذلك اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء التشكيل المتوقع لمحمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق كالتالى :-





حراسة المرمى: علي لطفي.





الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - محمود وحيد.





الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدى أفشة.





الهجوم: صلاح محسن - حسين الشحات - جونيور أجايي



