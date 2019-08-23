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رياضة

وجوه جديدة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:15 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم وذلك اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع لمحمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق كالتالى :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدى أفشة.

الهجوم: صلاح محسن - حسين الشحات - جونيور أجايي

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على أطلع برة في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف نظيفة سجلها كل من وليد أزارو "هدفين"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ.

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