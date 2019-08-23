خلال أيام.. شيما الشمري في القاهرة للتعاقد على مسلسل رمضاني

تصل الإعلامية الإماراتية شيما الشمري، إلى القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، وذلك للتعاقد على مسلسل مصري جديد لرمضان 2020.



وأعربت شيما الشمري عن سعادتها بخوض تجربة التمثيل للدراما المصرية لأول مرة، من خلال تجربة مميزة –كما وصفتها- مع إحدى الشركات الكبرى في صناعة السينما والدراما المصرية.



وأوضحت شيما الشمري أن دخولها البيوت المصرية من بوابة الدراما هذا العام محطة مهمة جدا في مشوارها الفني القصير بعد تجارب درامية هامة في الخليج مثل "ثأر غليظ"، ذباح غليص"، "زمن الطيبين"، "الفصلة"، وجميعهم حققوا نسب مشاهدة عالية في الإمارات والكويت، مؤكدة أنها في المسلسل ستظهر بشخصيتها كإعلامية وباسمها (شيما الشمري).



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات تكريم شيما الشمري لدورها الوطني في الاحتفالات الوطنية التي ستشهدها البلاد في شهر ديسمبر المقبل.



يذكر أن شيما الشمري عملت كمذيعة قنوات أبوظبي وسما دبي وحاليًا قناة الظفرة، كما عملت كمقدمة برامج في قناة "mbc"، ومن أهم البرامج التي قدمتها برنامج "صباح الخير يا بلادي".