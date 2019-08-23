متقدمة على 500 شركة خاصة.. هواوي تتصدر قائمة الأكثر نموا لعام 2019

تصدرت شركة هواوي الصينية، قائمة الشركات العملاقة الأكثر نموا لعام 2019، متقدمة على 500 شركة خاصة صينية.



ووفقا لموقع "تشينا دوت أورج"، أعلنت قائمة اتحاد عموم الصين للتجارة والصناعة، عن هذه القائمة، خلال قمة الصين التي أقيمت أمس، في مدينة شينينج بمقاطعة تشينجهاي بشمال غرب الصين.



واحتلت هواوي هذا المركز بإيرادات وصلت إلى 721.2 مليار يوان أي ما يعادل 102 مليار دولار لعام 2018، وتصدرت القائمة عشرين شركة صينية خاصة أخرى منها شركات "إتش إن إيه"، وسونينج.



وقال المدير التنفيذي لشركة هواوي، بعد هذا الفوز، إن شركة هواوي ستواصل نجاحها والعمل على تطوير الشركة، فيما أوضح فنسنت بانج نائب رئيس الشركة أنه يخطط لتطوير الشركة عالميا.



وتراجعت منصة التجارة الإلكترونية الصينية دينارين إلى المركز السادس هذا العام، وتليها مجموعة عامر الدولية وهي شركة لمعالجة المعادن غير الحديدية مقرها في شنتشن، ومجموعة تشاينا إيفرجراند وهي شركة عقارية.