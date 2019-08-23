استياء لاعبي برشلونة من رئيس النادي .. تعرف على السبب

نوهت العديد من التقارير الاسبانية إلى شيوع حالة استياء شديدة لدى لاعبي برشلونة من رئيس النادي جوسيب بارتوميو.



ووفقا لصحيفة-ماركا-الإسبانية،فإن اللاعبين غاضبين من رئيس النادي بسبب صفقة نيمار،مشيرة إلى أن رئيس النادي لم يقدم عرضا مقنعا لعودة نيمار لصفوف النادي.



وأوضحت ان نيمار أخبر زملائه بالفريق أن بارتوميو قدم عرضا أخيرا بقيمة 140 مليون يورو في حين يطالب نادي باريس سان جيرمان ب250 مليون يورو.



وكشفت أن بارتوميو سبق أن أعطى لاعبي برشلونة وعدًا في نهاية الموسم الماضي، بأنه سيعيد نيمار إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.